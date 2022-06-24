Порт-оф-Спейн, 24 июня, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Тринидадская певица Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) основала собственный музыкальный лейбл. Об этом сообщил портал HipHopDX 24 июня.

Кадр из клипа Do We Have A Problem? Nicki Minaj

Помимо новости об открытии объединения, исполнительница раскрыла имя его первого участника. Так, артистом лейбла в ближайшее время станет рэпер Tate Kobang (Джошуа Дай’Куан Гудс), ранее сотрудничавший с Дензелом Карри, Азизи Гибсоном и многими другими.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Nicki Minaj стала креативным директором журнала Maxim. Артистка также станет амбассадором бренда спортивных товаров MaximBet, которым владеет Maxim.