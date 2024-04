Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Тринидадская певица Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) и американский рэпер Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III) представили видео на совместную песню We Go Up. Об этом пишет издание The Flow 20 апреля.

Кадр из клипа We Go Up Nicki Minaj

Центральной локацией клипа стал Нью-Йорк (США), по улицам которого артисты разъезжают на спорткарах из своих многочисленных автопарков. Сама композиция посвящена преодолению различных преград на пути к своим целям.

Напомним, что в мае 2022 года Nicki Minaj планирует выпустить свой новый студийный альбом. Ожидается, что сингл We Go Up также войдёт в предстоящую пластинку.