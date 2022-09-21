Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Согласно новому исследованию, опубликованному 21 сентября, растущий уровень ожирения будет стоить мировой экономике 3,3% ВВП к 2060 году, замедляя развитие в странах с низким уровнем дохода и затрудняя ведение здорового образа жизни, передает агентство France-Presse.

athletic-mindset.com Ожирение

В рецензируемой статье, вышедшей в журнале BMJ Global Health, экономическое воздействие ожирения, являющегося одной из основных причин неинфекционных заболеваний, таких как рак, диабет и сердечно-сосудистые болезни, впервые оценивается по странам.

Исследователи также высказали прогноз о количестве людей с избыточным весом или ожирением, то есть тех, у кого индекс массы тела во взрослом возрасте больше или равен 25 и 30, соответственно.

«Во всем мире почти двое из трех взрослых сейчас имеют избыточный вес и ожирение. И мы прогнозируем, что к 2060 году их будет три из четырех», — сказала журналистам ведущий автор исследования, вице-президент по неинфекционным заболеваниям некоммерческой исследовательской компании RTI International Рэйчел Ньюджент на брифинге в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

В настоящее время на эти заболевания уходит 2,2% мирового ВВП, и наибольший рост ожидается в странах с низкими ресурсами.

По прогнозам, Китай, США и Индия испытают наибольшее воздействие в абсолютном выражении — это обойдется странам в $10 трлн, $2,5 трлн и $850 млрд соответственно.

Если считать в процентах, то больше всего пострадают Объединенные Арабские Эмираты, которые потеряют из-за ожирения 11% ВВП, и Тринидад и Тобаго — 10,2%.

В докладе проанализированы как прямые затраты, состоящие в основном из оплаты медицинских услуг, так и косвенные, связанные с преждевременной смертностью и потерей производительности. В предыдущих исследованиях внимание уделялось только первому.

«Менее явные издержки тормозят развитие, — сказала Ньюджент. — Мы могли бы развиваться и расти быстрее, быстрее улучшать условия жизни людей, если бы не сталкивались со снижением производительности труда и ранней смертностью».