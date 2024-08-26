Абу-Даби, 27 августа, 2024, 00:51 — ИА Регнум. В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) внимательно следят за делом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В адрес правительства Франции направили запрос на предоставление ему всех консульских услуг, сообщил МИД ОАЭ.

likeni.ru Павел Дуров

«ОАЭ считают своим главным приоритетом заботу о гражданах, защиту их интересов и внимательное отношение к их судьбе», — подчеркнули дипломаты.

Павел Дуров имеет гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невис (Карибские острова).

Как передавало ИА Регнум, основатель Telegram в апреле рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что хотел переехать в США, но передумал, когда на него напали грабители в городе Сан-Франциско (штат Калифорния). В итоге он обосновался в ОАЭ, поскольку в этой стране ему легко вести бизнес. Кроме того, Дуров признался, что там он доволен налоговой системой, качественной инфраструктурой, нейтралитетом и нулевым давлением со стороны властей указанного государства.

Вечером 24 августа Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Ордер активировался только после того, как предприниматель прибыл во Францию. Следователи поместили Дурова под стражу. Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях. Срок его задержания истечёт 28 августа, уточнили в прокуратуре Парижа.

Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного Дурова и направило ноту с требованием предоставить к нему консульский доступ.