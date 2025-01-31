Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2025, 00:37 — ИА Регнум. В доход государства перешло предприятие ООО «Родные поля». Соответствующее решение 31 января вынес Арбитражный суд Ростовской области, сообщил «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Арбитражным судом Ростовской области удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства 100% долей стратегического предприятия ООО «Родные поля». Основанием для этого послужил тот факт, что бенефициар ООО Пётр Ходыкин — гражданин не только России, но и Сент-Китс и Невис (Британия)», — указали в издании.

Для участия в стратегическом предприятии иностранного резидента необходимо иметь специальное разрешение правительства России. В данном случае его не было.

Отмечается, что активы крупнейшего экспортёра зерна включают собственный торговый флот (11 судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и более 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Капитализация предприятия превышает 58 млрд рублей, ежегодная выручка составляет 299 млрд рублей.

ООО «Родные поля» ранее носило название ООО «Торговый дом «РИФ».

Как сообщало ИА Регнум, группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под контролем резидентов иностранных государств, что стало причиной иска Генпрокуратуры РФ о взыскании 100% долей компании «ДМЕ холдинг» в доход государства. Прокуроры также потребовали признать недействительными решения о редомициляции ряда компаний группы. Иск был зарегистрирован 28 января, первое заседание в Арбитражном суде Московской области назначено на 28 февраля.