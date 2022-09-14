Бургас, Болгария, 14 сентября, 2022, 23:36 — ИА Регнум. В городе Бургасе на юго-востоке Болгарии по требованию австрийского отделения Интерпола задержан известный болгарский предприниматель Полихрон Луков. Об этом 14 сентября сообщает БНР.

Interpol.int Штаб Интерпола

По некоторым данным, официальная Вена обвиняет Лукова в подделке документов, выдаче фальшивых дипломатических паспортов, а также причастности к промышленному производству несуществующих автомобильных номеров ЕС. Как утверждают свидетели, в Австрии он выдавал себя за посла карибского государства Сент-Китс и Невис.

Предполагается, что общий ущерб от деятельности задержанного гражданина только на австрийской территории составил более €300 тыс.

На родине в Болгарии Луков занимался полиграфическим бизнесом. Свои визитные карточки и программные документы в его типографиях печатали десятки политиков, актеров и ученых.