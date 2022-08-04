Москва, 4 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. США искусственно поддерживают напряжённость вокруг Тайваня. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Напряженность в регионе была вокруг Тайваня искусственно спровоцирована. Мы прекрасно понимаем и отдаём себе отчёт, кем она была спровоцирована. Визитом Ненси Пелоси», — заявил Песков.

«Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация. А что касается маневров, то это суверенное право Китая», — указал он.