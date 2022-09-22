Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН провела встречу с премьер-министром Федерации Сент-Китс и Невис Тененсом Дрю.

President-ksgov.net Вьоса Османи и Давид Сассоли. 12 января 2021 года, Брюссель

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили двусторонние отношения и перспективу их углубления, при этом глава Косово обратилась к Дрю с просьбой о поддержке вступления Косово в международные организации.

Напомним, ранее сообщало о встрече Османи с президентом США Джозефом Байденом.