Каракас, 6 мая, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Размещая военные и разведывательные базы на территории Гайаны Соединённые Штаты готовят эту страну к конфликту, так же, как раньше готовили Украину против России. Такое заявление сделал 5 мая венесуэльский президент Николас Мадуро, видеозапись его речи опубликовала в своем блоге вице-президент Дельси Родригес.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние Венесуэлы и США

«Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке и Венесуэле. Там уже сейчас 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Южного командования. В своё время будут предъявлены свидетельства, они уже есть. Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят к этому Гайану», — пояснил Мадуро.

Венесуэльский лидер отметил, что США недооценивает народ Венесуэлы и не представляют, на что он способен перед лицом угроз.

«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Мы, люди, должны отвергнуть американскую милитаризацию нашего региона», — такой комментарий написала Родригес к посту с речью Мадуро.

Венесуэла и Гайана уже более 100 лет ведут спор из-за территории Эссекибо, где найдены большие запасы нефти. В начале ноября прошлого года Мадуро объявил о начале кампании, включающей территорию Эссекибо в состав Венесуэлы. В начале декабря Мадуро сообщил о мобилизации вооруженных сил страны и объявил о присоединении Эссекибо.

После этого президент Гайаны заявил, что власти страны намерены обратиться в Совет Безопасности ООН, так как рассматривают действия Венесуэлы в качестве угрозы нацбезопасности.

Международный суд ООН 1 декабря 2023 года обязал Венесуэлу воздерживаться от любых действий, которые могли бы изменить текущую ситуацию на спорных территориях на границе с Гайаной, до вынесения решения по существу дела.

14 декабря Гайана и Венесуэла договорились не применять силу при решении территориального спора вокруг Эссекибо. Обе стороны выразили приверженность мирному сосуществованию и единству Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил в апреле президент Венесуэлы Мадуро, у властей имеется информация, о тайных военных базах Южного командования армии США и лагеря ЦРУ, которые прячут в спорном с Гайаной регионе Эссекибо.