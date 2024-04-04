Каракас, 4 апреля, 2024, 08:11 — ИА Регнум. У властей Венесуэлы имеется информация, что в спорном с Гайаной регионе Эссекибо есть тайные военные базы Южного командования армии США и лагеря ЦРУ. Об этом 3 апреля заявил президент страны Николас Мадуро на церемонии принятия Органического закона о защите Гайаны-Эссекибо, которую транслировали в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

EPA/ТАСС Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Мы располагаем подтверждённой информацией о том, что на территории Гайаны-Эссекибо, временно находящейся под управлением Гайаны, расположены секретные военные базы и подразделения Южного командования [Вооруженных сил США] и ЦРУ», — сказал он.

По словам Мадуро, на этих базах ведётся подготовка агрессии против населения южной и восточной части Венесуэлы.

По мнению президента Венесуэлы, в Гайане управляет не президент страны Мухаммед Ирфаан Али, а Южное командование Вооруженных сил США, ЦРУ и компания ExxonMobil.

«Надо всегда быть готовым к защите мира и территориальной целостности Венесуэлы», — добавил он.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года в Венесуэле состоялся референдум об официальном включении Эссекибо в состав республики, в голосовании приняли участие более половины избирателей — более 10,43 млн человек. Все пять вопросов, касающихся позиции Венесуэлы в территориальном споре, получили свыше 95% одобрения. Через несколько дней президент Венесуэлы подписал декреты о включении спорной с Гайаной территории Эссекибо в состав своей страны.

После этого президент Гайаны заявил, что власти страны намерены обратиться в Совет Безопасности ООН, так как рассматривают действия Венесуэлы в качестве угрозы нацбезопасности. Позднее, 15 декабря 2023 года лидеры Гайаны и Венесуэлы обязались не применять силу в споре по Эссекибо.