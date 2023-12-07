Вашингтон, 7 декабря, 2023, 10:47 — ИА Регнум. США призывают к мирному разрешению территориального спора между Гайаной и Венесуэлой. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в разговоре с президентом Гайаны Ирфааном Али, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА Регнум

«Госсекретарь повторил призыв США к мирному разрешению спора и к тому, чтобы все стороны уважали арбитражное решение 1899 года, определяющее сухопутную границу между Венесуэлой и Гайаной», — указал в своём заявлении руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

Отмечено, что Блинкен подтвердил «непоколебимую поддержку» суверенитета Гайаны со стороны США.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Гайаны заявил, что власти страны намерены обратиться в Совет Безопасности ООН, так как рассматривают действия Венесуэлы по интеграции спорного региона, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности.

Спор между Венесуэлой и Гайаной за территорию Эссекибо в бассейне одноимённой реки продолжается с XIX века. Этот регион составляет более двух третей Гайаны, здесь проживают 283 тыс. человек при общем населении Гайаны, едва превышающем 800 тыс. В 1899 году в Париже состоялся третейский суд, который вынес арбитражное решение о принадлежности 90% спорной территории Британской Гайане — колонии Великобритании.

Правительство Венесуэлы активизировало свои действия для возвращения региона в состав страны после того, как власти Гайаны начали передавать участки спорного шельфа, богатые ископаемыми, нефтяным компаниям для разработки.

В Венесуэле 3 декабря прошёл референдум в защиту притязаний Каракаса на территорию Эссекибо. Согласно опубликованным данным, в голосовании приняли участие более половины избирателей, более 10,43 млн человек. Все пять вопросов, касающихся позиции Венесуэлы в территориальном споре, получили более 95% одобрения.