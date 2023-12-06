Джорджтаун, 6 декабря, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Гайана рассматривает действия Венесуэлы по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет Безопасности ООН. Об этом сообщил президент Гайаны Ирфаан Али на своей странице в социальной сети.

Анна Рыжкова ИА Регнум Территориальный спор Венесуэлы и Гайаны

Он отметил, что отчаянные действия президента Венесуэлы Николаса Мадуро бросают вызов международному праву и представляют большую угрозу международному миру и безопасности.

«Завтра Гайана вынесет этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН для принятия этим органом соответствующих мер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что далее руководство страны будет привлекать к решению данного вопроса Карибское сообщество (КАРИКОМ), Организацию американских государств (ОАГ), двусторонних партнёров, в том числе США, Бразилию, Францию и Великобританию.

Как передавало ИА Регнум, в Венесуэле 95% участников референдума одобрили включение в состав страны региона Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки. Президент страны Николас Мадуро заявил, что итоги референдума стали полным успехом Венесуэлы и демократии.

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной продолжается уже более 100 лет. Конфликт касается территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо. Она составляет более двух третей всей территории Гайаны.

Ранее президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что «каждый квадратный дюйм» Эссекибо принадлежит его стране, и пообещал защищать территорию.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США предложили Венесуэле и Гайане искать мирное решение территориального спора, пока не удастся достичь каких-либо договоренностей по указанному поводу.