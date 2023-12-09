Каракас, 9 декабря, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декреты о включение спорной с Гайаной территории Эссекибо в состав своей страны.

Pedro Rances Mattey/Global Look Press Президент Венесуэлы Николас Мадуро

О подписании документов Мадуро сообщил в ходе митинга, который прошёл в столице страны — Каракасе и был посвящён одновременно государственному празднику — Дню верности и поддержке присоединения Эссекибо к Венесуэле.

«Я прошу благословения небес и полной поддержки народа, Боливарианских вооруженных сил, чтобы с миром подойти к великой цели», — сказал Мадуро.

Подписанные декреты предусматривают назначение руководителя нового штата, создание специальной комиссии для защиты Эссекибо, публикацию и распространение новых карт страны, создание подразделений национальной нефтегазовой компании в новом штате и начало выдачи лицензий на добычу газа, нефти и других полезных ископаемых на его территории.

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной продолжается уже более века. Он касается территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, которая составляет более двух третей территории Гайаны.

3 декабря в Венесуэле прошёл референдум об официальном включении Эссекибо в состав страны. В голосовании приняли участие более половины избирателей, все пять вопросов, касающихся позиции Венесуэлы в территориальном споре, получили более 95% одобрения.

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что власти страны намерены обратиться в Совет Безопасности ООН, так как рассматривают действия Венесуэлы по интеграции спорного региона, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности.

Москва призывает Венесуэлу и Гайану воздержаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию в регионе и нанести взаимный ущерб двум странам, отмечала в своём комментарии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.