Каракас, 7 декабря, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы приняли решение мобилизовать армию и объявить о присоединении региона Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны, сообщила 6 декабря испанская газета El Pais.

ИА REGNUM Венесуэла флаг

Авторы материала утверждают, что о решении аннексировать Западную Гайану объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По информации издания, уже назначен временный руководитель спорного региона, должность занял депутат Объединённой социалистической партии генерал-майор Алексис Родригес Кабельо.

Мадуро распорядился обновить все карты Венесуэлы, куда должен войти новый регион.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря на совещании федерального совета правительства президент Венесуэлы Николас Мадуро дал нефтяным компаниям три месяца для завершения работы на спорном с Гайаной шельфе. По его словам, Венесуэла будет выдавать лицензии на разведку и добычу газа, нефти на территории Эссекибо. Крупнейшая нефтегазовая госкомпания страны готова создать подразделение PDVSA-Эссекибо. Также Мадуро объявил западную часть соседней Гайаны-Эссекибо 24-м штатом страны.

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил о намерении обратиться в Совет Безопасности ООН из-за притязаний Венесуэлы на регион Эссекибо. Он отметил, что отчаянные действия Мадуро бросают вызов международному праву и представляют большую угрозу миру и безопасности.

В дальнейшем Гайана будет привлекать к решению данного вопроса Карибское сообщество, Организацию американских государств, двусторонних партнёров, включая США, Бразилию, Францию и Великобританию.