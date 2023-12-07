Джорджтаун, 7 декабря, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Министерство обороны Гайаны сообщило, что 6 декабря была потеряна связь с вертолётом в районе посёлка Арау на границе с Венесуэлой. Ведётся поисково-спасательная операция.

(сс) DVIDSHUB Вертолет

С радаров исчез вертолёт Bell 412, принадлежащий военному ведомству Гайаны.

Борт передал сигнал аварийного радиопередатчика примерно в 50 км к востоку от Арау на западной границе Гайаны. В вертолёте находились три члена экипажа и четыре пассажира.

Гайана находится на северо-восточном побережье Южной Америки.

Как сообщало ИА Регнум, власти Венесуэлы приняли решение мобилизовать армию и объявить о присоединении региона Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны.

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил о намерении обратиться в Совет Безопасности ООН из-за притязаний Венесуэлы на регион Эссекибо. Он отметил, что отчаянные действия Мадуро бросают вызов международному праву и представляют большую угрозу миру и безопасности.