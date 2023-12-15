Каракас, 15 декабря, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Обязательство ни при каких обстоятельствах не применять силу в территориальном споре вокруг Эссекибо взяли на себя Венесуэла и Гайана. Это следует из совместного заявления по итогам переговоров лидеров двух стран, опубликованного 14 декабря

Kmusser Эссекибо — спорная территория между Гайаной и Венесуэлой

Венесуэла и Гайана обязались ни при каких обстоятельствах не использовать силу в территориальном споре вокруг Эссекибо и разрешить его в соответствии с Женевским соглашением 1966 года, это следует из совместного заявления президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в его блоге.

«Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах, включая те, которые вытекают из каких-либо разногласий, существующих между обоими государствами», — говорится в документе, принятом по итогам встречи президента Венесуэлы Мадуро и лидера Гайаны Мухаммеда Ирфаана Али.

В тексте декларации указано, что стороны обязались избегать эскалации конфликта по вопросу территориальной принадлежности Эссекибо. Все споры по этой теме предписывается разрешать в соответствии с международным правом, включая Женевское соглашение от 17 февраля 1966 года.

Также лидеры Венесуэлы и Гайаны договорились о создании комиссии для взаимодействия по вопросу Эссекибо на уровне глав МИД. В ближайшие три месяца Мадуро и Али планируют провести ещё одну встречу, посвящённую проблеме Эссекибо.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Венесуэлы Мадуро и лидер Гайаны Ирфаан Али проведут переговоры по урегулированию территориального конфликта между двумя странами. Встреча запланирована на площадке карибского государства, острове Сент-Винсент, уточнили в правительстве.

Президент Венесуэлы Мадуро подписал декреты о включении спорной с Гайаной территории Эссекибо в состав своей страны на основании прошедшего референдума. В ответ глава Гайаны Ирфаан Али заявил, что власти страны намерены обратиться в Совет Безопасности ООН, так как рассматривают действия Венесуэлы по интеграции спорного региона, предпринятые после референдума, как угрозу нацбезопасности.

В свою очередь, Россия призвала Венесуэлу и Гайану воздержаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию в регионе и нанести взаимный ущерб двум странам.