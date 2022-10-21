* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 21 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Группа стран, называющих себя «друзьями афганских женщин», в совместном заявлении указана на необходимость соблюдения прав на образование для всех афганских граждан, включая девочек, и призвала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взять на себя обязательство снова открыть школы для всех учеников. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В эту группу стран входят 27 стран: в том числе Австралия, Бангладеш, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Индонезия, Ирландия, Италия, Канада, Катар, Ливан, Литва, Норвегия, ОАЭ, Польша, Сент-Винсент и Гренадины, Словения, США, Туркмения, Турция, Франция, Чад, Швеция, Шри-Ланка, Япония.

Эти страны выразили глубокую озабоченность в связи с растущим нарушением талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прав человека и основных свобод женщин и девочек в Афганистане. Они потребовали от радикалов немедленно отменить запрет на получение девочками среднего образования в Афганистане, действующий более года.

Страны, «друзьями афганских женщин», подчеркивают, что решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пускать девочек в школу не отражает воли большинства афганского народа, и это делает Афганистан единственной страной в мире, которая запрещает среднее образование для девочек.

Они указали на важность образования всех афганских граждан для экономической стабильности и заявили, что лишение образования препятствует участию женщин и девочек в будущем экономическом росте и процветании Афганистана.

Кроме того, эти страны подчеркнули, что выводы Всемирного экономического форума говорят о том, что запрет женщинам работать в государственном и официальном секторах приведёт к сокращению ВВП Афганистана не менее чем на 600 миллионов долларов в краткосрочной перспективе.

Они также указали на растущие риски, связанные с ограничением доступа девочек к образованию, и заявили, что это приводит к ранним и принудительным бракам.

Члены группы обратились к миссии Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану (UNAMA) с просьбой продолжать внимательно следить за положением женщин и сообщать о нем.

Они обратились к специальному представителю Генерального секретаря ООН с просьбой продолжать взаимодействие со всеми соответствующими афганскими политическими деятелями и заинтересованными сторонами, включая органы власти, по этому вопросу в соответствии с мандатом UNAMA.