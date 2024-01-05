Кингстаун, 6 января, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Полиция карибского государства Сент-Винсент и Гренадины подтвердила, что актёр Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на одном из островов. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

dailymail. co Кристиан Оливер со своими дочерьми и бывшей женой

Было установлено, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились на частном самолёте после вылета из аэропорта Сент-Винсента и Гренадин.

Тела погибших извлекли из самолёта сотрудники береговой охраны. Их доставили в морг Кингстауна для официального заключения причины смерти.

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51-летний актёр Кристиан Оливер (настоящее имя Кристиан Клепсер) разбился на частном самолёте 5 января на Карибах. Вместе с ним погибли две его дочери (10 и 12 лет) и пилот. Авиакатастрофа произошла в водах у берегов Бекии. Самолёт, по описанию очевидцев, буквально «нырнул носом» и врезался в воды небольшого карибского острова.

На его счету более 60 кредитов IMDb. Он много снимался, но самые крупные его работы в «Спиди-гонщик», «Валькирии», «Восьмое чувство», «Факультет», в последней части франшизы «Индиана Джонс» и других.

Последней его работой стал фильм «Навсегда храни мир», который он продюсировал и закончил 20 декабря.