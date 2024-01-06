Кингстаун, 6 января, 2024, 11:56 — ИА Регнум. 51-летний голливудский актёр немецкого происхождения Кристиан Оливер (настоящее имя Кристиан Клепсер) разбился на частном самолёте 5 января на Карибах. Подробности с видео трагедии опубликовала Daily Mail Online.

Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Кристиан Оливер

Вместе с ним погибли две его дочери (10 и 12 лет) и пилот. Авиакатастрофа произошла в водах у берегов Бекии. Самолёт, по свидетельству очевидцев, буквально «нырнул носом» и врезался в воды небольшого карибского острова.

По информации издания, пилот за мгновение до катастрофы связался с диспетчерами и сказал, что у него проблемы, он поворачивает обратно.

За несколько дней до трагедии

Оливер, отдыхавший с двумя дочками на Карибских островах, оставил перед гибелью несколько жизнерадостных постов. Так, за два дня до катастрофы актёр опубликовал фото с пляжем в тропической обстановке.

«Пусть правит любовь. Желаю всем вам всего наилучшего в 2024 году», — подписал он фото.

Соцсети Пост Оливера в соцсети

За три дня до трагедии он также опубликовал пост.

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год (вот) и мы пришли», — написал он.

После трагедии

Полиция карибского государства Сент-Винсент и Гренадины подтвердила, что актёр Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на одном из островов. Полиция установила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились на частном самолёте после вылета из аэропорта Сент-Винсента и Гренадин. Тела погибших извлекли из салона сотрудники береговой охраны. Их доставили в морг Кингстауна для официального заключения причины смерти.

Творчество актёра

Родившийся в Германии Оливер проработал в Америке 30 лет. Карьеру начинал с рекламы джинсов и зубной пасты. Он много снимался, но самые крупные его работы в «Скоростном гонщике», «Валькирии», в последней части франшизы «Индиана Джонс» и других. Последней его работой стал фильм «Навсегда храни мир», который он продюсировал и в котором отснял свои последние сцены 20 декабря.

Другие авиакатастрофы

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