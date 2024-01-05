Кингстаун, 5 января, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Голливудский 51-летний актёр Кристиан Оливер (настоящее имя Кристиан Клепсер) разбился на частном самолёте 5 января на Карибах. Вместе с ним погибли две его дочери (10 и 12 лет) и пилот. Авиакатастрофа произошла в водах у берегов Бекии. Самолёт, по описанию очевидцев, буквально «нырнул носом» и врезался в воды небольшого карибского острова. Подробности с видео трагедии опубликовала Daily Mail Online.

dailymail. co Кристиан Оливер со своими дочерьми и бывшей женой

Родившись в Германии, Оливер проработал в Америке 30 лет, карьеру начинал с рекламы джинсов и зубной пасты.

На его счету более 60 кредитов IMDb. Он много снимался, но самые крупные его работы в «Скоростном гонщике», «Валькирии», в последней части франшизы «Индиана Джонс» и других.

Последней его работой стал фильм «Навсегда храни мир», который он продюсировал и отснял свои последние сцены 20 декабря.

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За два дня до своей трагической гибели Оливер опубликовал фото с пляжем в тропической обстановке, с подписью: «Пусть правит любовь. Желаю всем вам всего наилучшего в 2024 году».

По информации издания, пилот за мгновение до катастрофы связался с диспетчерами и сказал, что у него проблемы, он поворачивает обратно.