Кингстаун, 6 января, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Голливудский актёр Кристиан Оливер, трагическая гибель которого поразила киносообщество, за несколько дней до авиакатастрофы опубликовал в соцсетях «жуткое» послание.

dailymail. co Кристиан Оливер со своими дочерьми и бывшей женой

«Опубликован последний жуткий пост Кристиана Оливера», — написал New York Post.

Голливудский актёр, будучи с двумя дочками на отдыхе на Карибских островах, оставил перед гибелью несколько радостных постов.

За два дня до катастрофы Оливер опубликовал фото с пляжем в тропической обстановке с подписью.

@christianoliverofficial Оливер опубликовал фото с пляжем в тропической обстановке

«Пусть правит любовь. Желаю всем вам всего наилучшего в 2024 году», — написал он.

За три дня до трагедии он написал: «Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год (вот) и мы пришли».

Как сообщало ИА Регнум, полиция карибского государства Сент-Винсент и Гренадины подтвердила, что актёр Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на одном из островов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3857869" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Кадры с крушением самолёта опубликовала Daily Mail Online. На них видно, как самолёт буквально «нырнул носом» и врезался в воды небольшого карибского острова.

Голливудский 51-летний актёр разбился на частном самолёте 5 января на Карибах. Вместе с ним погибли две его дочери (10 и 12 лет) и пилот.

Пилот за мгновение до катастрофы связался с диспетчерами и сказал, что у него проблемы, он поворачивает обратно.