Актёр Оливер опубликовал перед авиакатастрофой душераздирающий пост
NYP: актёр Оливер передал «привет из рая» перед гибелью в авиакатастрофе
Кингстаун, 6 января, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Голливудский актёр Кристиан Оливер, трагическая гибель которого поразила киносообщество, за несколько дней до авиакатастрофы опубликовал в соцсетях «жуткое» послание.
«Опубликован последний жуткий пост Кристиана Оливера», — написал New York Post.
Голливудский актёр, будучи с двумя дочками на отдыхе на Карибских островах, оставил перед гибелью несколько радостных постов.
За два дня до катастрофы Оливер опубликовал фото с пляжем в тропической обстановке с подписью.
«Пусть правит любовь. Желаю всем вам всего наилучшего в 2024 году», — написал он.
За три дня до трагедии он написал: «Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год (вот) и мы пришли».
Как сообщало ИА Регнум, полиция карибского государства Сент-Винсент и Гренадины подтвердила, что актёр Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на одном из островов.
Кадры с крушением самолёта опубликовала Daily Mail Online. На них видно, как самолёт буквально «нырнул носом» и врезался в воды небольшого карибского острова.
Голливудский 51-летний актёр разбился на частном самолёте 5 января на Карибах. Вместе с ним погибли две его дочери (10 и 12 лет) и пилот.
Пилот за мгновение до катастрофы связался с диспетчерами и сказал, что у него проблемы, он поворачивает обратно.