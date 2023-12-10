Кингстаун, 10 декабря, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер Гайаны Мухаммед Ирфаан Али проведут переговоры по урегулированию территориального конфликта между двумя странами, сообщило 9 декабря правительство Сент-Винсента и Гренадины.

Kmusser Эссекибо — спорная территория между Гайаной и Венесуэлой

Встреча запланирована на площадке карибского государства 14 декабря, уточнили в правительстве. Переговоры состоятся под эгидой Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна и Карибского сообщества.

Предложение о проведении переговоров Николасу Мадуро прозвучало в телефонной беседе с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря в Венесуэле прошёл референдум об официальном включении Эссекибо в состав страны. В голосовании приняли участие более половины избирателей, свыше 10,43 млн человек. Все пять вопросов, касающихся позиции Венесуэлы в территориальном споре, получили более 95% одобрения. Через несколько дней президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декреты о включении спорной с Гайаной территории Эссекибо в состав своей страны.

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что власти страны намерены обратиться в Совет Безопасности ООН, так как рассматривают действия Венесуэлы по интеграции спорного региона, предпринятые после референдума, как угрозу нацбезопасности.

В МИД РФ призвали Венесуэлу и Гайану воздержаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию в регионе и нанести взаимный ущерб двум странам. Москва выступила против внешнего давления и вмешательства в дела двух южноамериканских стран, тем более что в отношениях между ними имеются «деликатные вопросы, требующие осмотрительности от третьих стран», подчеркнули в ведомстве.