Москва, 10 февраля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил послом России на Кубе Виктора Коронелли, сняв с этой должности Андрея Гуськова. Соответствующие указы главы государства были обнародованы 10 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Куба», — говорится в документе о назначении.

Сообщается, что Гуськова сняли также с поста посла РФ в Содружестве Багамских Островов, где он работал по совместительству.

Стоит отметить, что Путин 10 февраля освободил Коронелли с поста посла РФ в Мексике. На его место был назначен Николай Софинский.