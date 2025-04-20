Нассау, 20 апреля, 2025, 14:20 — ИА Регнум. На Багамских островах братья Клинт и Эван Баффингтоны нашли послание в бутылке из-под Pepsi, которое написал 14-летний американский школьник в 1976 году. Об этом написало издание UPI.

Global Look Press

Братья обнаружили находку, гуляя по побережью отдаленного острова на Багамах. При этом Клинт давно увлечен поиском артефактов, выброшенных морем. Он уже нашел более 100 бутылок с посланиями, но в этот раз бутылку нашел его брат Эван. Записка в сосуде принадлежит Питеру Р. Томпсону из штата Массачусетс.

Братья нашли мужчину. Он сказал, что не помнит, как писал сообщение, но помнит свои занятия по океанографии в школе, во время которых и выбросил бутылку с посланием в море.

«Это удивительно. Прошло почти 50 лет, так что это сюрприз», — поделился Томпсон.

Баффингтоны надеются встретиться с автором записки и вернуть ее лично.

В октябре 2023 года запечатанную бутылку с посланием, брошенную в море недалеко от Сахалина участниками кругосветного плавания на судне «Пилигрим», прибило к берегу в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья. Послание отправили в момент, когда судно шло с Камчатки вдоль Курил и Сахалина во Владивосток. Бутылка коснулась земли, преодолев более тысячи км, на южном участке Дальневосточного морского заповедника у мыса Островок Фальшивый.

В декабре 2021 года в Ростове-на-Дону археологи обнаружили бутылку с посланием, которая была оставлена в 1901 году. В бутылке оказалась записка мещанина Ивана Федоровича Смаркова. Также в сосуде были сохранившиеся лист отрывного календаря, выпуск газеты «Приазовский край» (газета, выходившая в Ростове-на-Дону в 1891–1920 годах) и сигареты табачной фабрики «В. И. Асмолов и Ко».