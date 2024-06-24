Нассау, 24 июня, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Российская пловчиха Юлия Ефимова не смогла показать необходимый результат для отбора на летние Олимпийские игры в Париже, выступив на чемпионате Багамских Островов.

Sergey Elagin/Global Look Press Юлия Ефимова

Финальный заплыв на дистанции 100 метров брасом она завершила с результатом 1 минута 07,98 секунды. По олимпийскому нормативу такую дистанцию необходимо преодолеть не медленнее, чем за 1 минуту 06,79 секунды.

Ранее спортсменка также не сумела показать необходимый результат для отбора на дистанции 200 метров брассом. Дистанцию она преодолела за 2 минуты 29,09 секунды. Предельный результат по нормативам — 2 минуты 23,91 секунды. Выполнить олимпийский норматив для допуска к соревнованиям в Париже необходимо было до 23 июня.

«Мне буквально последних семи метров не хватило. Я встала и на последнем гребке, мне кажется, сдалась: бросила руки и ждала, когда сам бортик доплывет до меня. Так обидно! За меня все болели: весь бассейн, все Багамские Острова», — процитировал Ефимову телеканал «Матч ТВ».

Она добавила, что сделала всё, что было в её силах. К проигрышам нужно относиться философски, добавила спортсменка.

32-летняя Ефимова является трёхкратным призером Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня стало известно о получении Юлией Ефимовой нейтрального статуса, который позволил ей пройти отбор к участию в летних Олимпийских играх. Она стала единственной из российских пловцов, кто получил право участвовать в международных соревнованиях. Уже тогда сама спортсменка не исключала, что не попадёт на Олимпиаду, так как до завершения отборочных турниров оставалось мало времени.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Играх-2024 в нейтральном статусе. По требованию комитета представители двух стран должны выступать без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах. Представителям командных видов спорта изначально отказали в такой возможности. Среди условий также непричастность к военным или силовым структурам (общества ЦСКА и «Динамо») и запрет на использование любой военной символики.

13 июня стало известно, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде. 15 июня глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не будут выступать на летней Олимпиаде 2024 года в Париже.