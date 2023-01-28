Порт-о-Пренс, 28 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Ряд диппредставительств в столице Гаити приостановил работу из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности, сообщает агентство EFE.

Johnson Sabin/EPA/TASS Протесты полицейских в Порт-о-Пренс. Гаити 26.01.2023

На фоне массовых протестов сотрудников полиции деятельность приостановили посольства Испании, Мексики, Содружества Багамских Островов, США и Франции. Иностранным гражданам, находящимся в столице Гаити Порт-о-Пренсе, рекомендовали ограничить передвижения.

По данным агентства, власти Содружества Багамских Островов предписали своим дипломатам при первой возможности покинуть Гаити.

Johnson Sabin/EPA/TASS Протесты полицейских в Порт-о-Пренс. Гаити 26.01.2023

Напомним, в Гаити полицейские начали массовые протесты после убийства бандитами шестерых сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники полиции перекрыли подъезды к столичному аэропорту, не пропускали транспортные средства к воздушной гавани. Другая группа полицейских начала жечь автопокрышки около резиденции главы правительства в столице и открыла огонь по сотрудникам охраны.