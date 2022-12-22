Нассау, 22 декабря, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Основателя криптовалютной биржи FTX, который являлся её главным исполнительным директором, Сэма Бэнкмана-Фрида власти Багамских Островов экстрадировали в США, написало Associated Press.

(сс) geralt Криптовалюта

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В Штатах Бэнкмана-Фрида обвиняют в мошенничестве и манипулировании ценами на криптовалюту. Сам основатель криптобиржи отказался обжаловать решение суда о его экстрадиции в США.

Уже в четверг, 22 декабря, Бэнкман-Фрид может предстать перед американским судом.

Как сообщало ИА REGNUM, о банкротстве криптобиржи FTX в США объявила 11 ноября компания FTX Digital Markets.