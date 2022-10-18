Нассау, 18 октября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Багамские Острова направят войска или полицию на Гаити в составе миротворческих сил, если об этом попросит Организация Объединенных Наций или Карибское сообщество, заявил 18 октября министр правительства островов на фоне усугубления гуманитарого кризиса на Гаити. Об этом сообщает Reuters.

Marcello Casal Jr/ABr Гаити

Напомним, что США и Мексика планируют обратиться к Организации Объединенных Наций за поддержкой для восстановления порядка на Гаити.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила во время заседания Совета Безопасности организации, что будет разработана «тщательно спланированная миссия вне ООН под руководством страны-партнера с глубоким и необходимым опытом, требуемым для того, чтобы усилия такой операции были эффективными». При этом пока не сообщается, кто именно возглавит эту миссию.

Ранее координатор ООН на Гаити рассказала о катастрофическом голоде в этой стране, спровоцированном бандами, контролирующими топливные терминалы.