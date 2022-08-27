Рабат, 27 августа, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Власти Марокко отозвали своего посла в Тунисе из-за того, что президент Туниса Кайс Саид принял Брахима Гали — главу движения «Фронт Полисарио», добивающегося независимости Западной Сахары. Об этом сообщили в пресс-службе марокканского министерства иностранных дел.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

Территорию Западной Сахары в Марокко считают своей, однако «Фронт Полисарио» выступает против этого и находится в конфликте с Рабатом с 1973 года.

В сообщении ведомства говорится, что решение тунисского правительства пригласить Гали на проводимую в стране конференцию по развития Африки является «серьезным и беспрецедентным актом, который глубоко ранит чувства марокканского народа».

27 августа в Тунисе открывается восьмая по счету Токийская международная конференция по вопросам развития Африки (TICAD).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа власти Перу отозвали свое признание Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) и разорвали дипломатические отношения с ней.