Каир, 7 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Лиге арабских государств (ЛАГ) заявили о том, что два государства-члена организации смогли договориться об урегулировании отношений. Об этом 7 сентября сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абул Гейта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

По его словам, спор был улажен на полях заседания Совета министров иностранных дел арабских государств, который проходит в Каире.

В ходе пресс-конференции Абул Гейт отметил, что на полях саммита в Каире удалось организовать встречу между министром иностранных дел Марокко Насером Буритой и его тунисским коллегой Османом аль-Джаранди.

Встреча продлилась около полутора часов, однако пока неизвестно, о чём конкретно договорились представители двух государств.

Ранее сообщалось о том, что Марокко и Тунис взаимно отозвали послов из-за разногласий по вопросу независимости региона Западной Сахары, которую Марокко считает своей территорией.