Рабат, 16 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Рабате прошла встреча между генеральным директором Марокканской службы национальной безопасности и территориального наблюдения (контрразведка) Абделлатифом Хаммуши и директором Национального разведывательного центра Испании Эсперансе Кастельеро Мазарес. Об этом 16 сентября сообщает MAP со ссылкой на заявление Главного управления национальной безопасности.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

По последним данным, встреча была посвящена марокканско-испанскому сотрудничеству в различных областях безопасности, представляющих взаимный интерес.

Отмечается, что одной из тем встречи стала поддержка Испанией суверенитета Марокко над регионом Западной Сахары. Стороны договорились сотрудничать по вопросам борьбе с терроризмом и другими угрозами, стоящими перед регионом.