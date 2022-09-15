Нуакшот, 15 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Нуакшоте прошла 19-я сессия Совместной комиссии по сотрудничеству между Алжиром и Мавританией. Об этом 15 сентября сообщает Algerie Presse Service (APS) со ссылкой на совместное заявление по итогам заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что в ходе заседания стороны рассмотрели ряд вопросов, касающихся региональной политики и сотрудничества между странами.

В частности, представители двух стран условились сотрудничать по урегулированию ситуации в Ливии, Западной Сахаре и Палестине. Также, Мавритания и Алжир договорились о сотрудничестве в сфере энергетики.

«Рассмотрена возможность снабжения мавританского рынка нефтепродуктами и городским газом. Переговоры будут продолжаться до заключения контракта на взаимовыгодных условиях», — цитирует текст заявления APS.