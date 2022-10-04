Алжир, 4 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Алжира Айман бин Абдель Рахман заявил, что возглавляемое им правительство завершило все приготовления к саммиту Лиги арабских государств (ЛАГ), запланированного на первое ноября. Как сообщает El-Bilad, выступая в парламенте страны, премьер-министр Алжира подчеркнул, что страна намерена сделать главной темой саммита ситуацию в Палестине.

DrRandomFactor Карта-флаг ЛАГ

По его словам, Алжир стремится «укрепить совместные арабские действия, обсудить общие ценности и вопросы арабской солидарности, подтвердить центральное место палестинского дела и обновить Арабскую мирную инициативу 2002 года».

Также, отметил он, Алжир намерен предложить на обсуждение саммита ситуацию в Западной Сахаре, обсудить вопросы мирного урегулирования конфликтов в Ливии и Сирии и ряд других вопросов, являющихся ключевыми для арабского мира.