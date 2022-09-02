Рабат, 2 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В правительстве Марокко выступили с резкой критикой президента Туниса Кайса Сайеда и его позиции по ситуации в Западной Сахаре. Как сообщает Al-Araby-al-Jadid, с критическим заявлением выступил министр по связям с парламентом, официальный представитель марокканского правительства Мустафа Байатас.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

На пресс-конференции, данной по итогам еженедельного заседания правительства Марокко, министр осудил недавний приём, который был оказан президентом Туниса лидеру Фронта за освобождение Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) Ибрагиму Гали.

«Мы осуждаем всё, что затрагивает территориальную целостность Королевства, и направили послание президенту Туниса, чтобы он прекратил свою враждебную политику против единства Королевства и суверенитета его территории, что может привести к катастрофическим результатам, которые не служат интересам двух народов, стабильности и безопасности региона», — заявил Мустафа Байатас.

Ранее Тунис и Марокко взаимно отозвали своих послов, после того, как президент Туниса Кайс Сайед высказался в поддержку независимости региона Западной Сахары, который Марокко считает своей территорией.