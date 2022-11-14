Алжир, 14 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Алжир прибыл министр иностранных дел частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) Мохаммед Салех Ульд Салика. Об этом 14 ноября сообщает Algerie Presse Service со ссылкой на заявление МИД Алжира.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Западная Сахара

По последним данным, в ходе визита Ульд Салика провёл переговоры со своим алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой.

По информации журналистов, в ходе переговоров алжирская сторона выразила свою поддержку властям САДР в их борьбе за независимость региона.

«Переговоры были посвящены последним изменениям обстановки в Западной Сахаре в контексте усилий Организации Объединенных Наций и Африканского союза, с тем чтобы позволить народу Сахары осуществить свое право на самоопределение и независимость», — говорится в заявлении.