Москва, 11 апреля, 2023, 23:14 — ИА Регнум. В сообщении российского Министерства иностранных дел 11 апреля подчеркнули стабилизирующую роль Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) в создании благоприятных условий для продвижения урегулирования в регионе.

Bjørn Christian Tørrissen Эль-Аюн. Западная Сахара

«С удовлетворением восприняли информацию об осуществленной с 5 по 7 апреля поставке топлива и продовольствия в расположенные к востоку от разделительного вала опорные пункты МООНРЗС», — сообщила дипмиссия РФ, добавив, что Москва выступает за скорейшее достижение «справедливого, долгосрочного и взаимоприемлемого решения западносахарской проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, в Марокко опасаются, что открытие представительства страны в Тель-Авиве повлияет на позицию Израиля по принадлежности Западной Сахары. Эту территорию марокканские власти рассматривают как свою, и их беспокоит вопрос признания суверенитета, что вызывает промедление в вопросе об открытии диппредставительства.