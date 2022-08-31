Тифарити, 31 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Власти непризнанной Сахарской Арабской Демократической Республики сообщили о случаях массово исчезновения людей на территориях региона, занятых армией Марокко. Об этом 31 августа сообщает официальное информационное агентство Sahrawi Presse Agency (SPA) со ссылкойна заявление национального комитета по правам человека.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг САДР

Так, за последние годы число пропавших без вести жителей Западной Сахары достигло 400 человек. Отмечается, что многие из тех, кто считается пропавшими, могли быть убиты.

Журналисты издания сообщают, что марокканские войска на территории Западной Сахары проводят «этнические чистки».