Румыния, 20 сентября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. В Чёрном море на торговом судне, которое шло под флагом Того, прогремел взрыв, сообщило 20 сентября румынское агентство Agerpres.

Иван Шилов ИА REGNUM

Судно на момент взрыва находилось поблизости от дунайского рукава Сулина. По словам главы администрации порта Тулчи Дана Икима, все 12 членов экипажа покинули судно и находятся в порту Сулина (Румыния) на медицинском обследовании.

«Пока неизвестны причины взрыва», — заявил Иким.

Он добавил, что портовое руководство выясняет причины инцидента, идёт расследование. Румынское министерство обороны проверит версию взрыва мины.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа на курорте Костинешть в Румынии в районе пирса прогремел взрыв, причиной которого стала морская мина. В результате ЧП никто не пострадал.

В марте взрыв мины произошёл в районе Одессы во время шторма. Сообщалось о повреждениях зданий.