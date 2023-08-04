Ниамей, 4 августа, 2023, 03:31 — ИА Регнум. В Нигере захватившие власть мятежники хотят денонсировать военные соглашения с Францией, сообщило сообщило агентство Agence France-Presse.

Darwinek Карта-флаг Нигера

«Столкнувшись с бесцеремонным отношением Франции на ситуацию в Нигере, Национальный совет спасения родины принял решение денонсировать соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с этой страной», — говорится в коммюнике.

Правящий орган мятежников (CNSP) 3 августа объявил о прекращении полномочий послов Нигера во Франции, США, Нигерии и Того, рассказал по национальному телевидению представитель совета полковник Амаду Абдраман.

Кроме того, новые власти заявили, что на «агрессию или попытку агрессии» со стороны экономического сообщества стран Западной Африки последует незамедлительный ответ.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа представители французских СМИ заявили, что власти Нигера прервали их вещание. МИД Франции в своём заявлении осудил прекращение вещания телеканала и радиостанции в Нигере, призвав мятежников прекратить «авторитарные репрессии» и обеспечить свободу прессы.

Со 2 августа в Нигере вновь открыли границы с Алжиром, Ливией, Мали, Чадом и Буркина-Фасо. Власти закрывали их после государственного переворота.

В ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента страны Мохамеда Базума. 30 июля руководители Экономического сообщества стран Западной Африки заявили, что, если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры.