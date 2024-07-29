Тегеран, 29 июля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. В Персидском заливе 26 июля был задержан танкер Pearl G под флагом африканской страны Того с 700 тыс. л контрабандной нефти, сообщило 29 июля агентство Tasnim со ссылкой на заявление военных из иранского Корпуса стражей Исламской революции.

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«Корпус стражей Исламской революции утром в пятницу задержал в северной части Персидского залива недалеко от нефтяного месторождения Араш танкер Pearl G под флагом африканской страны Того, принадлежащий иракцу, который проживает в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в это время на танкер перегружалось контрабандное топливо с иранского судна. Согласно первоначальным оценкам, на борту находилось не менее 700 тыс. л нефти.

По данным иранского агентства, танкер вместе с девятью членами экипажа, являющимися гражданами Индии, был направлен в порт имама Хомейни, расположенный на юго-западе Ирана в провинции Хузестан.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля иранские военные перехватили в Персидском заливе танкер компании из ОАЭ. Задержанное судно, по информации специализирующейся на морской безопасности британской компании Ambrey, — это ходящий под флагом Того танкер, который вёз 1,5 тыс. тонн судового топлива (газойля).

В январе иранские СМИ распространили информацию о том, что военно-морские силы Ирана по решению суда захватили в Оманском заливе нефтяной танкер США, зафрахтованный турецкой компанией Tupras.