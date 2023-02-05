Москва, 5 февраля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России поддержали инициативу возвращения Российскому университету дружбы народов (РУДН) имени первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы. С таким комментарием по случаю 63-летия вуза выступила 5 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

. (сс) Harry Pot Патрис Лумумба.

По её мнению, идея возвращения РУДН имени Патриса Лумумбы «придаст дополнительный импульс развитию дружественных связей с африканскими партнёрами и станет знаковым событием в преддверии второго саммита Россия — Африка».

Захарова отмечает, что инициатива с переименованием вуза также нашла поддержку у глав африканских дипмиссий, аккредитованных в России. Они рассматривают её «как восстановление исторической справедливости».

В адрес российского МИД поступили аналогичные обращения от землячеств Демократической Республики Конго, Египта, Камеруна, Мадагаскара, Сенегала, Тоголезской Республики и ЮАР, заключила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, второй саммит Россия — Африка пройдёт в июле в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые страны Африки стремятся присоединиться к БРИКС.