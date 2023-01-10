Москва, 10 января, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России приветствует решение Мали вернуть на родину 46 задержанных полгода назад военнослужащих Кот-д’Ивуара. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 10 января на сайте МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Положен конец напряжённости в отношениях между Мали и Кот-д’Ивуаром, серьезно омрачившей добрососедские связи между этими африканскими странами», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты также отметили важность участия в переговорах между государствами президента Того Фора Эссозимны Гнассингбы, который выступил посредником. Это помогло найти политико-дипломатическое решение, приемлемое для обеих сторон и отвечающее их интересам.

«Урегулирование малийско-ивуарского конфликта является наглядным примером воплощения в жизнь уже не раз оправдавшей себя формулы «африканским проблемам — африканское решение», — подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, в июле 2022 года 49 военнослужащих Кот-д’Ивуара прибыли в Мали в рамках миссии ООН. Местные власти задержали их, обвинив в наёмничестве и попытке подорвать безопасность в стране. Трёх женщин малийские власти отпустили, а остальных приговорили к тюремному заключению на 20 лет. 6 января 2023 года президент переходного периода Мали Ассими Гоита помиловал осужденных.