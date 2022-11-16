Бухарест, 16 ноября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Сухогруз, шедший из Турции в Румынию под флагом африканской страны Того, сел на мель в румынской части Сулинского канала, соединяющего Черное море и реку Дунай. Об этом 16 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Mil.ru Сухогруз на мели

По предварительной информации, судно, груженое 5 тыс. тоннами руды, потерпело аварию неподалеку от главного регионального инженерного сооружения, едва не врезавшись в понтон.

О жертвах и пострадавших не сообщается. В район происшествия был отправлен румынский буксир.

Причины инцидента выясняет комиссия министерства транспорта Румынии.