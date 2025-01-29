Джуба, 29 января, 2025, 13:31 — ИА Регнум. В Южном Судане в результате крушения самолёта погибли 18 человек, передаёт 29 января радиостанция Miraya.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Погибли 18 человек, ещё трое пострадали и находятся в критическом состоянии», — сказано в публикации радиостанции в соцсети Х.

Инцидент произошёл при вылете воздушного судна с нефтяного месторождения Юнити. На борту находился 21 пассажир, 16 из них погибли. Также жертвами происшествия стали два пилота. Информация о причинах катастрофы не приводится.

29 декабря самолёт компании Jeju Air врезался в стену ограждения, когда пытался приземлиться в аэропорту Муан. В результате авиапроисшествия 167 человек погибли. Всего на борту лайнера находился 181 человек.

Ранее ИА Регнум передавало, что девять человек, в том числе четыре солдата, погибли в результате крушения гражданского транспортного самолёта в аэропорту Порт-Судан. В заявлении военных уточнялось, что самолёт потерпел крушение из-за «технической неисправности» при взлёте.