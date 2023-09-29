Москва, 29 сентября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с коллегой из Южного Судана генералом Чол Тон Балоком. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Отмечается, что в ходе встречи были рассмотрены перспективные проекты сотрудничества в оборонной сфере, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности.

На встрече была отмечена важность партнёрства между военными ведомствами России и Южного Судана для обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Африке. Министры оборонных ведомств двух стран договорились о дальнейших совместных шагах по развитию двусторонних отношений в военной области, уточнили в пресс-службе.

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Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 сентября провёл в Кремле переговоры с коллегой из Южного Судана Салвой Кииром, в ходе которых отметил, что для экономического развития двух стран ещё многое предстоит сделать. По словам Путина, российско-южносуданские отношения развиваются весьма интенсивно. Он напомнил, что Москва одной из первых признала суверенитет и независимость Южного Судана.

Путин отметил, что у двух стран много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Он выразил надежду, что имеющиеся наработки, в том числе строительство НПЗ в Южном Судане с участием российской компании и создание второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что дальнейшее развитие двух стран должно быть связано с обеспечением безопасности в регионе.

Как, в свою очередь, отметил Салва Киир, власти Южного Судана не видят альтернатив дружбе с Россией и намерены развивать сотрудничество с Москвой.