Джуба, 26 апреля, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Южного Судана Дэн Дау сообщил, что командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан согласился на встречу с главой Сил быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало за пределами Хартума. Об этом 26 апреля сообщает телеканал Al Hadath.

Kremlin.ru Абдель Фаттах аль-Бурхан

«Командующий суданской армией подтвердил президенту Салве Кииру, что готов встретиться с главой отрядов спецназа за пределами столицы страны, Хартума», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Судане начались бои между спецназом — Силами быстрого реагирования (СБР) — и регулярной армией. Стороны договорились ввести трёхдневное перемирие, оно вступило в силу в полночь 24 апреля.

По данным минздрава Судана, в результате конфликта погибли более 600 человек, по информации ВОЗ — 459 человек. Профсоюз врачей Судана сообщил о 256 погибших мирных жителях.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия подтверждает неизменную готовность продолжать содействовать Судану в урегулировании нынешних трудностей и в возвращении на путь мира и устойчивого развития.