Лондон, 27 августа, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Детей-беженцев, прибывающих в Великобританию на лодках без сопровождения взрослых, помещают в тюрьму для взрослых, где содержится значительное число сексуальных преступников, сообщил The Guardian.

Global Look Press/Courtroom West Coast Surfer/moodboard

«В большинстве случаев речь идет о суданских или южносуданских детях, которые прибыли в Великобританию через Ливию», — говорится в материале.

Правозащитники рассказывают о многочисленных случаях, когда детей, многие из которых, по-видимому, являются жертвами торговли людьми, отправляли в тюрьму и помещали среди взрослых заключенных.

В связи с этим правозащитники обратились в министерство внутренних дел с просьбой начать немедленное расследование и освободить всех детей.

Мэдди Харрис из Human Rights Network рассказала, что дети заперты в камерах, не зная, к кому обратиться за помощью, они лишены надлежащего доступа к юридической консультации и возможности оспорить произвольное решение, принятое иммиграционными чиновниками.

В материале также говорится, что отправка несовершеннолетних в британскую тюрьму является последним аспектом сломанной системы предоставления убежища. Так, число просроченных просьб о предоставлении убежища выросло до максимума — более 175 000, что на 44% больше, чем в 2022 году. При этом государственные расходы на предоставление убежища почти удвоились.

Как сообщало ИА Регнум, в январе стало известно, что десятки детей-беженцев похитили из отеля Home Office в Брайтоне, подведомственного МВД. Очевидцы в Великобритании рассказали, что торговцы людьми похищают детей на улице возле отеля, сажают в машины, после чего их уже не находят. При этом МВД не раз предупреждали, что дети — просители убежища, недавно прибывшие в страну без родителей или опекунов, могут стать мишенью для преступных сетей. Сообщалось. что около 600 несопровождаемых детей прошли через отель в Сассексе, из них 136 пропали без вести.