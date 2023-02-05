Папа Римский завершил визит в Южный Судан
На службе папы Римского в Джубе присутствовали более 100 тысяч человек
Джуба, 5 февраля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В столице Южного Судана папа Римский Франциск провёл службу с участием 100 тысяч человек. Это стало завершающим этапом визита понтифика, включавшего до этого посещение Демократической Республики Конго.
После службы на площади перед мавзолеем лидера народного освобождения Джона Гаранга понтифик призвал собравшихся к миру и братству, которые, по его словам, являются условием для развития и достойной жизни.
При этом в Демократической Республике Конго понтифик открыто осудил «экономическую колонизацию» Африки, призвал не эксплуатировать богатства её земли, косвенно уличил власти в не учитывающем интересы народа управлении.
В Южном Судане он чаще говорил о возможностях самих жителей страны, в чьих руках находится многое для построения более процветающей жизни.
По его словам, будущее — в руках детей и женщин. Женщин всё чаще убивают в вооружённых конфликтах, а дети не посещают школы, эксплуатируются на тяжёлых работах и становятся участниками вооружённых банд.
Напомним, ранее папа Римский заявил, что не считает новые поставки вооружений Украине конструктивным способом разрешения конфликта с Россией, и призвал президента Владимира Зеленского провести переговоры с Москвой.