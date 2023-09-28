Москва, 28 сентября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 сентября провёл в Кремле переговоры с коллегой из Южного Судана Салвой Кииром, в ходе которых отметил, что для экономического развития двух стран ещё многое предстоит сделать.

Владимир Астапкович/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Южного Судана Салва Киир во время встречи в Москве

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