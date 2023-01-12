Джуба, 12 января, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Как минимум трое сотрудников гуманитарной миссии ООН и 11 мирных жителей погибли в результате нападений боевиков в Южном Судане. Об этом сообщило 11 января Agence France-Presse (AFP).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южный Судан

Как уточнил глава миссии Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Южном Судане Питер Ван дер Ауверарт, нападения бандитов произошли в административной зоне Абьей на границе Северного и Южного Судана.

Ван дер Ауверарт отметил, что нападения боевиков в пограничном регионе не являются редкостью, и напомнил, что в 2022 году здесь погибли девять сотрудников гуманитарной миссии ООН. Глава УКГВ в Южном Судане призвал власти страны усилить защиту работников миссии ООН и мирных граждан.

Напомним, административная зона Абьей является спорной территорией, напряжённость в регионе сохраняется с 2011 года, когда Южный Судан обрёл независимость. По решению Совбеза ООН в регионе размещены Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (ЮНИСФА).

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 56 человек в результате межэтнического конфликта в Южном Судане.